秋葉原駅の電気街口を出てすぐ、専門店街であるラジオセンターの古びた通路を進むと、昭和の面影を色濃く残す小さな書店「万世書房」がある。電気・通信・無線・技術書を扱う専門書店として、1951（昭和26）年の創業以来、74年間この場所で営業を続けてきた。そして2025年12月、ついにその歴史に幕を下ろす。 【画像】アキバの名店一坪ほどの書店の全貌 全盛期には「月に500万円以上」の売り上げも 決して大きくはない