「席を外すと、絶対オレの場所取られる」【写真】アゴをのせて麻雀卓を見守る姿も…かかかかわいいいいい〜！！！そんなコメントとともに投稿された1枚が、大きな笑いと癒しを呼んでいます。写っているのは、丸い座布団にちょこんと座るチワワの「タケオしゃん」（13歳・男の子）。その後ろでは家族がテーブルを囲んで麻雀中ーーどうやら投稿主さんが席を離れた瞬間、すかさず座り込み、“自分の席”としてキープしたようです。ま