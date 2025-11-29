私はホノカ。ペット可の物件探しは難航。やっと見つけた良さそうな戸建ては、ショウタに「家賃が高い」と反対されました。焦った私たちは、今よりも狭い2LDKで妥協することに。引っ越し準備もワンオペ育児で全く進まず、一時保育を提案するもショウタから反対されてしまいました。そのうえ遠方の親に頼るという、現実的でない案を出す始末……。結局、私が1人で荷造りに追われる羽目になったのです。全く手伝わないショウタに、私