子どもが大きくなり、家庭を巣立つと、親子の関係はどう変化するのでしょうか。疎遠になってしまう人、その後も頻繁にやりとりしている人とさまざまでしょう。ママスタコミュニティにもあるママからこんな質問が寄せられました。紹介します。『子どもが巣立ったら、ほぼ疎遠になるよね？小さいころのように楽しく一緒に出かけるなんてほぼないよね？』投稿者さんは、まだお子さんが小さいのでしょうか。子どもが自立したあとの生