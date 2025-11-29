＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞プロ転向4年目の鈴木晃祐が、ツアー初優勝へ大きな一歩を踏み出した。「最高の出だしだった」と話す通り、10番で10メートルのパットを沈めて幸先よくイーグル発進をすると、1イーグル・6バーディ・1ボギーで連日の「65」をマーク。トータル14アンダーの単独首位に立った。【写真】お疲れ様でした…！57歳・谷口徹が宙を舞う「