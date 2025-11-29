ソフトバンクが台湾プロ野球の味全に所属する徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）を獲得することが決定的となった。NPBでは日本ハムも強い興味を示しており、ドジャースなどの米球界も含めた争奪戦となっていた。ソフトバンクは当初より3年総額10億円を超える条件を用意しリード。将来的な米球界挑戦への可能性なども含めて、3年総額で推定15億円規模での決着となったもようだ。シーズン中から何度も球団首脳が台湾に足