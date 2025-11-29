皇居・乾通りの一般公開が始まり、紅葉を楽しむ人たち＝29日午前紅葉の見頃に合わせた秋の皇居・乾通りの一般公開が29日、始まった。12月7日までの9日間実施し、入場は午前9時から午後3時まで。オオモミジやトウカエデが色づく並木道の散策が楽しめる。東京駅丸の内側にある坂下門から入り、宮内庁庁舎前を通過して北の丸公園側の乾門へ抜ける約750メートルのルートで、事前の申し込みは不要。一般公開は上皇さまの80歳の傘