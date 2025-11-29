鹿児島県警高速道路交通警察隊と西日本高速道路によりますと、鹿児島県霧島市の九州自動車道で、29日未明、大型トラックが中央分離帯に衝突する事故がありました。けが人はいないということです。 この事故の後処理のため、溝辺鹿児島空港インターチェンジと加治木ジャンクションの間で、29日午前7時半から、下り線が通行止めとなっています。 通行予定の方は、ご注意ください。 ・ ・ ・