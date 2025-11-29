Ｊ１清水は２９日、秋葉忠宏監督（５０）の退任を発表した。後任は未定。秋葉監督は２０２３年にヘッドコーチとして清水に招聘（しょうへい）された。同年のＪ２リーグ序盤に開幕７戦勝ちなしとなったゼ・リカルド前監督の解任を受け、監督に昇格。最終節を２位で迎えながら引き分けに終わり４位に後退、プレーオフ決勝ではリーグ戦順位上位の東京Ｖと引き分け、昇格を逃した。しかし、２４年シーズンにはチームをＪ２優勝に導