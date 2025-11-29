株式会社バンダイと株式会社BookLiveは、たまごっちの新コンセプトの常設店「たまごっち ふぁくとり〜！」を2025年11月22日、東急プラザ原宿「ハラカド」にオープンした。【画像】決めポーズを見せてくれたくちぱっち(左)とまめっち(右)体験したあとは完成品で写真撮影今回の記事では「たまごっち ふぁくとり〜！」の限定グッズや体験コンテンツ、店内の様子などを紹介する。■「たまごっち ふぁくとり〜！」とは？2025年11月22日