前回に引き続き、人気鮮魚店でスタディー中の七五三掛＆松倉。今回はお客さんの心をつかむ、魚屋さんの仕掛けをスタディー。 まずは店舗の売上のおよそ半分を占める総菜・寿司・刺身コーナーへ。人気の商品を見学しながら、魚離れの今、お客さんが魚を買いやすいようどんな仕掛けをしているのかを学んだ。 次にお客さんが買いたくなる商品作り。真鯛の姿盛り作りに挑戦。オリジナルの姿盛りはどちらが先に売れるか？