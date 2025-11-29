ボクシングの元世界４階級制覇王者、井岡一翔（３６）＝志成＝がバンタム級に転向し、大みそかに再起戦を行う。日本男子初の５階級制覇が懸かるレジェンドは新天地で、ＷＢＣ王者の井上拓真（大橋）、ＷＢＡ王者の堤聖也（角海老宝石）との日本人対決が実現する可能性も浮上し、台風の目になりつつある。超大物のバンタム級参戦に、ボクシング界が色めき立っている。井岡は日本人王者への挑戦について「そういう選手と戦いたく