契約満了で岡山戦がラスト清水エスパルスは11月29日、秋葉忠宏監督が今季限りで退任することを発表した。契約満了に伴い、12月6日の明治安田J1リーグ第38節、ファジアーノ岡山戦が最後の指揮となる。秋葉監督は2023年4月に就任。2年目の昨季はJ2優勝とJ1昇格を果たした。就任3年目の今季はここまで13位で来季の残留を決めていた。秋葉監督からのコメントは2025シーズン終了後に改めて発表される。（FOOTBALL ZONE編集部）