ぬいぐるみは、観光地のお土産の定番だ。キャラクターが人気のテーマパークだけでなく、最近は水族館や美術館などのミュージアムでも、独自のグッズが話題を呼んでいる。展示の盛り上げ役も果たしているぬいぐるみたちを紹介する。空くじなし、生き物模した「ぬいぐるみくじ」湘南の新江ノ島水族館（神奈川県藤沢市）で人気の「ぬいぐるみくじ」を引いてみた。１等から３等まで大きさの違うぬいぐるみが景品だ。挑戦したのは