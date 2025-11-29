【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は28日、ウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記らが米南部フロリダ州でウィットコフ和平交渉担当特使らと近く会談する予定だと報じた。米国の和平案について協議するという。関係者の話としている。会談には、ウィットコフ氏と共に和平案の策定を主導したトランプ大統領の娘婿クシュナー氏も同席する見通し。ウィットコフ氏は来週前半にロシアのプーチン大統領とモスクワで会