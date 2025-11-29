広島は２９日、ジョハン・ドミンゲス投手と来季の契約を結ばないことになったと発表した。ドミニカ共和国出身のドミンゲスは今季先発と中継ぎの両面で期待されて加入。６試合の登板にとどまり、１勝１敗、防御率３・７１に終わった。広島は２２日に来季の新外国人として前マーリンズのフレディ・ターノック投手の獲得を発表している。