timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔に密着したドキュメンタリー『TAGRIGHT挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、『シューイチ』（日本テレビ系）内であす11月30日から放送される。【写真】西山智樹と前田大輔に密着「AGRIGHT挫折を重ねた男達の最後の挑戦」場面写真本作は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山智樹と前田大輔に約半年に