「ありがとう」「お疲れ様」といった感謝や労いを表す言葉や頂き物は、仕事をする上でモチベーションにつながることも多いと思います。筆者の場合、海外出張時に上司から頂いた「あること」でそれを体験して──。 海外出張でクタクタに 海外出張に上司と行った時の出来事です。 10時間以上のフライトで、時差もあり、現地で仕事も忙しく、帰るころにはクタクタになっていました。私は「やっと日本に帰れる……帰りの飛