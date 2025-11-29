◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）京都２歳Ｓには、Ｇ１馬レシステンシアの半弟バルセシートら将来性豊な若駒１１頭が出走する。しかし、キャリアの浅い馬が多く馬券は難解と言える。そんな一戦を「血統」からひもといてみると、母系からプッシュできる馬が見つかった。サトノアイボリーがお薦めだ。母ホエールキャプチャは牝馬３冠を〈２〉〈３〉〈３〉着で、４歳時のヴィクトリア