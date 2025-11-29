イギリスで、テディベアが気球で空へと登っていく様子がカメラに捉えられた。気球は途中まで順調に上昇したものの、途中で一回転。衝撃でクマは落下し、カメラの視界から消えた。その後、地上で気球や装置は発見されたものの、クマは見つかっていない。“気球の旅”で姿消したテディベアイギリス南部で撮影されたのは、太陽に照らされながら、空へと登っていくクマのぬいぐるみ。その名も「ブラッドフィールド」だ。行われていたの