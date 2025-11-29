【WWE】RAW（11月24日・日本時間25日／オクラホマシティ）【映像】入場シーンで前代未聞の大失態レジェンドレスラーが、“怪物降臨”の最大の見せ場で前代未聞のハプニング。直後に何事もなかったかのようなクールな振る舞いを見せた姿に「おちゃめさん」「はしゃぎすぎw」とファンからツッコミが相次ぐ一幕があった。週末の「サバイバー・シリーズ」に向けた前哨エピソード。男子ウォーゲームス戦の目玉として電撃加入したブ