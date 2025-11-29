欧州航空安全庁がエアバスの一部の機体について整備が必要との緊急通報を出したことから、全日空は始発便から65便の欠航を発表しています。欧州航空安全庁は、10月にアメリカの旅客機が急降下し乗客が負傷した事案を受けて、エアバスが製造したA320などの機種について、急きょ、ソフトウエアの変更作業が必要と通報しました。全日空では該当する機体が34機あり、整備作業のため国内線で29日の始発便から65便の欠航を決めました。お