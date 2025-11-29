11月27日、モーニング娘。’25の野中美希がInstagramを更新した。【写真】にっこり笑顔のアップSHOTなども公開野中は、自身のInstagramアカウントにて、「今年の秋は茶色が多めでした」「みなさん今日は何をして過ごしましたか？」と綴ると、ミニ丈のスカートから美脚を見せ、ブーツやブラウンのジャケットを着こなした秋らしいコーディネートを公開した。この投稿に対し、ファンからは「ジャケット姿素敵」「似合っててすてきだよ