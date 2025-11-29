北海道・網走警察署は2025年11月28日、網走市に住む自称・漁師の男（40）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は28日午後11時ごろ、網走市南5条西1丁目の飲食店で、一緒に酒を飲んでいた同僚の男性（58）の顔面を殴ってけがをさせた疑いが持たれています。男性は顔面に軽傷を負いました。調べに対し男は「私が殴ったことに間違いありません」と容疑を認めています。警察は口論から暴行に発展したとみて、当時の状況や動機などを調