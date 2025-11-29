札幌・西警察署は2025年11月28日、札幌市白石区に住む無職の少年（18）をストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。少年は11月25日、札幌市西区に住む20代知人女性の自宅周辺をうろつき、ストーカー規制法に基づく禁止命令に違反した疑いが持たれています。警察によりますと、女性は今年6月から3回に渡り少年からのストーカー被害を警察に相談していました。これを受け、少年には警察からス