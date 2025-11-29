北海道・小樽警察署は2025年11月29日、札幌市に住む自称・会社員の男（25）を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。男は29日午前2時ごろ、小樽市花園1丁目の路上で男性警察官（42）の胸ぐらを掴む暴行を加え、警察官の職務執行を妨害した疑いが持たれています。警察官は、コンビニの店内で発生したもめ事の通報を受けて現場に駆けつけ、男から事情を聞いていました。警察によりますと、男は酒が入った状態だったということです