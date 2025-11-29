サンマルクカフェは、冬の限定メニュー「プレミアムチョコクロ ホワイトスノー」「サンマルクホットサンド とろ〜り3種チーズのジャーマンポテト」を12月2日から販売する。◆「プレミアムチョコクロ ホワイトスノー」【価格】1個:320円、プレミアムBOX(5個入):1,450円(各税込)【販売期間】2025年12月2日〜2025年12月25日『ホワイトクリスマス』をテーマにした、冬限定のプレミアムチョコクロ。定番商品「チョコクロ」のサクサクと