ANAエアバス機の整備作業で国内65便が欠航、山口宇部、岩国錦帯橋空港でも欠航が出ています。全日空によりますと、エアバス機の整備作業ため国内で65便が欠航と発表し、山口県内では29日、以下の便が欠航となっています。羽田⇒山口宇部 午後0時5分着山口宇部⇒羽田 午後0時50分発羽田⇒岩国錦帯橋 午前8時20分着岩国錦帯橋⇒羽田 午前9時発