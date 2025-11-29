Stray Kids（ストレイキッズ）の「LALALALA（楽）」ミュージックビデオが、YouTube（ユーチューブ）3億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。23年11月に発売したミニアルバム「楽−STAR」のタイトル曲「LALALALA（楽）」のミュージックビデオが28日午前、YouTube再生数3億回を超えた。Stray Kidsの作品として、3億ビュー超えは5曲目となる。「楽−STAR」は、米国ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」通算4番目の