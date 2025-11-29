ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が28日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「眠さに勝たなきゃ」とコメントし、ミニ丈ワンピースを着用して階段に座る姿を投稿。大胆に美脚を露出させている。この投稿にフォロワーからは「相変わらず素敵」「お美しい!」「サービスショットありがとうございます!!」とコメントが寄せられている。広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、