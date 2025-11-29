女優水崎綾女（36）が28日までにインスタグラムを更新。グラビア撮影の様子を動画で公開した。水崎は「photo book『Eu te amo』デイリー1位ありがとうございますみんなのおかげーーー!!」と写真集の売り上げを報告し、撮影の様子を動画で投稿した。水崎はショート丈のトップスに、白いランジェリーを着用。大自然の中で、ヒップを強調させたポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「やばちゅぎ」「プリけつハンパないっ