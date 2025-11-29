ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。オーストラリアを訪れたことを報告した。瀧山アナは「買ったばかりのスカーフ落としてショッピングモールを探し走り回ってるのと二日酔いと船酔いダブルパンチのきつそうな後ろ姿が1番リアル」と報告し、旅の様子をまとめた動画を投稿。白いロングワンピースでオーストラリアの町を楽しむ姿や、キャミソールとミニスカート姿ではしゃぐ様子等が収