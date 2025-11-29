ウクライナのゼレンスキー大統領の側近として知られる大統領府長官が辞任しました。汚職疑惑に絡み家宅捜索を受けたばかりでした。【映像】辞表を提出したイエルマーク大統領府長官ゼレンスキー氏は28日、イエルマーク大統領府長官が辞表を提出したと明らかにしました。イエルマーク氏をめぐっては28日朝、国家汚職対策局が自宅など関係先を家宅捜索していました。現地メディアによりますと、国営エネルギー企業が絡む汚職事