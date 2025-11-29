「mofusand」のかわいいにゃんこたちが、型ぬきバウムになって登場！「いちご」「バナナ」「ミルク」の3種類の味が、にゃんこが抱えるモチーフとともに楽しめます。メレンゲ仕立ての生地にプリントされた絵柄を切り取ると、まるでにゃんこが現れるというユニークな体験も。かわいさとおいしさ、遊び心が詰まったこのバウムは、心も手もときめくこと間違いなし！2025年11月28日から販売開始です♪ 「mofusand」の型ぬ