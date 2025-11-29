ロシア・サンクトペテルブルクを訪問したプーチン大統領（右）に同行するコザク大統領府副長官（中央奥）＝2月（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア独立系メディア「アゲントストボ」は28日、今年9月にロシアのプーチン大統領の側近であるコザク大統領府副長官（当時）が辞職する前に、プーチン氏に対してウクライナ侵攻を厳しい表現で批判する手紙を書いたと報じた。複数の情報源の証言としている。コザ