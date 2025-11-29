中国の国産大型クルーズ船の愛達・魔都（アドラ・マジックシティ）を運航するアドラ・クルーズ（愛達郵輪）は11月28日、2026年第1四半期（1-3月期）の航路計画を変更することを明らかにしました。国産大型クルーズ1番船のアドラ・マジックシティと愛達・地中海（アドラ・メディテラニア）は、差別化された航路配置を採用し、従来の日本方面の航路を調整して韓国と東南アジアの人気目的地に焦点を絞ります。アドラ・マジックシティ