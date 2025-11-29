球団発表広島は29日、ジョハン・ドミンゲス投手と来季の契約を結ばないことを発表した。今季は6試合に登板して1勝1敗、防御率3.71だった。身長193センチの大型右腕は、今季が来日1年目。4月15日の中日戦で5回1失点で初勝利を挙げた。1軍の登板は6月19日のソフトバンク戦で、5回6失点で負け投手となったのが最後だった。ドミンゲスは昨季ホワイトソックス傘下でプレー。マイナーでの通算成績は137試合で27勝32敗、防御率3.78