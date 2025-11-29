福岡県大川市は27日、3億3323万円を追加する本年度一般会計補正予算案など19議案と報告2件を発表した。補正予算案では物価高対策として、市に住民登録をしている18歳以下の子ども1人当たり8千円の子育て世帯生活支援給付金を支給する事業に3321万円を計上した。12月1日開会の市議会定例会に提出する。