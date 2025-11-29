福岡県筑豊地区の小中学生ラグビーチーム「RFC筑豊ジュニア」の選手2人が、12月に東京で開かれる「全国ジュニア・ラグビーフットボール大会」に女子、男子チームの県代表として出場する。優勝を目指し、大舞台で力を出し切る。