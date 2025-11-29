福岡県飯塚市、嘉麻市、桂川町の小学生による絵画展「第35回MOA美術館嘉飯桂児童作品展」（西日本新聞社など後援）が27日、嘉麻市上臼井の織田廣喜美術館で始まった。好きな食べ物や生き物、夏休みに家族で訪れた大阪・関西万博といった題材をそれぞれの感性で描いた。入賞した198点を展示。30日まで。