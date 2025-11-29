運動器具「ケア・トランポリン」を使った運動教室への福岡県の助成事業に絡む汚職事件で、収賄罪などで起訴された元県議の片岡誠二被告（59）が代表を務める政党支部が2024年、贈賄側の経営者と会社から総額800万円の「寄付」を受けていたことが、政治資金収支報告書で分かった。