日本ハムの清宮幸太郎内野手が２８日、自身のインスタグラムを更新。「剛さん、寂しいです」とつづり、国内ＦＡ権を行使して巨人に移籍した先輩の松本剛外野手を惜別し写真を投稿した。「僕が入団してから８年、剛さんの色んな姿を見てきました。良いときも悪いときもどんなときでも変わらず野球に取り組む姿はいつでも僕たちの見本であり、リーダーでした」と清宮。「僕は来年から剛さんに代わって選手会長になります。信頼さ