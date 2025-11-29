シリア南部で、イスラエル軍が軍事作戦を実施し、女性や子どもを含む少なくとも13人が死亡しました。イスラエル軍は28日、シリア南部ベイトジンで、軍事作戦を実施したと発表しました。中東アルジャジーラによりますと、この作戦により女性や子どもを含む少なくとも13人が死亡、25人がけがをしました。イスラエル軍は作戦について、「武装組織がイスラエルへのテロ攻撃を計画していたため、メンバーを拘束するためだった」と主張し