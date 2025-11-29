山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。11月27日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）、ヒコロヒーが出演した。冬の必須“あざと”アイテムであるマフラーの最新の巻き方が紹介されると、スタジオは大騒ぎに…。【映像】最近の流行“リボン巻き”今回のテーマは「冬限定！寒暖差あざとテク」