吉田松陰はほとんど教えていない松下村塾といえば、後の明治維新の中心人物となった長州藩出身の人たちが学び、吉田松陰が人材を育てた場、というイメージが一般的です。ただ、そうした著名な人物全員が松下村塾出身だったというわけではありません。松下村塾そもそも、松下村塾は吉田松陰が開いた塾ではありませんでした。松下村塾は松陰の叔父にあたる玉木文之進という人物が自宅で始めたもので、設立は1842年頃です。その後、親