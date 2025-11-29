雨の日に靴を濡れや汚れから守ってくれるシューズカバーを、ダイソーで発見しました！しかも価格は330円（税込）とかなりお手頃！実はちょっと前にAmazonで、1,000円ほどで似たような商品を購入したばかりだったのでショックでした…！しっかりとした素材と作りで、大切な靴と足を雨から守ってくれますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シューズカバー（透明、30.5cm）価格：￥330（税込）サイズ（約）：30.5cm×23cm