F1カタール GPスプリント予選サーキット：カタール／ルサイルサーキット路面状況：ドライ気温：21.5℃路面温度：25.8℃ F1カタール GPのスプリント予選がルサイルサーキットで行われ、O.ピアストリ（MCL）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。 なお、角田裕毅（RBR）は5番手となった。 詳