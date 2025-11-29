「ツアーチャンピオンシップ・リコーカップ」第2日（宮崎CC=6543ヤード・パー72）は、強風が吹き荒れたわけでもないのにスコアが伸びず、首位は通算6アンダーの穴井詩。“おいしい”女子ゴルフ最終戦で優勝するのは容易じゃない…「ピン位置かなり厳しく」の予想までアンダーパーが17人から12人に減ったのは、ピンポジションが10ホール以上も奥目に切られたからだろう。不慣れな高麗グリーンで、しかも奥に向かって傾斜があるホ