寿司チェーン「かっぱ寿司」は11月28日、現在154店舗で実施している食べ放題サービス「かっぱの食べホー」を、12月26日まで延長すると発表した。食べ放題サービスの延長開催にあわせて、「平日割」と「平日学割」の割引キャンペーンも延長するという。〈154店舗で実施中、約100種のメニューが食べ放題〉「かっぱの食べホー」は70分制で、約100種類のメニューが対象の食べ放題サービス。中とろ･ほたてなどのネタをはじめ、ラーメン