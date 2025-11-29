日本ハムから阪神へトレード移籍した捕手の伏見寅威（35）が入団会見。チームの連覇達成に意気込んだ。元日本ハム投手の木田勇さんは71歳…倉庫でフォークリフト操る日々「元気なうちは働くのが一番」今季は沢村賞投手の伊藤と最優秀バッテリー賞を受賞したが、夏場以降は出場機会が減っていた。阪神への移籍をプラスに捉えているようだ。そんなベテラン捕手の移籍にショックを受けているのが日本ハムの投手陣だという。今季